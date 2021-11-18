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Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala

Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala


Аукцион за первый слот парачейна Polkadot выиграл проект Acala, в пользу которого заблокировали свыше 32,5 млн DOT (~$1,33 млрд). В ходе ивента пользователи в совокупности внесли более 87,55 млн DOT (~$3,4 млрд).



На парачейн-аукцион выделяется определенный период времени, в течение которого участники могут делать ставки на проекты. Несмотря на заранее установленное официальное время окончания мероприятия, победитель определяется после случайного снапшота незадолго до окончания кампании.


https://forklog.com/parachejn-auktsiony-polkadot-chto-eto-takoe-i-kak-na-nih-zarabotat/

Проекты Acala и Moonbeam были основными претендентами на победу, долгое время они шли «ноздря в ноздрю», а 16 ноября последний окончательно вырвался вперед. Однако снапшот был сделан 15 ноября — на момент снимка в пользу Acala заблокировали на 31 436 DOT больше. 


Данные: Parachains.info.

По словам основателя Polkadot Гэвина Вуда, такая система определения победителя позволяет повысить конкуренцию среди проектов-участников.


«Существует реальная конкуренция, и это именно то, чего мы хотим от аукциона. На традиционном аукционе этого бы не произошло — они [участники] удерживали бы низкие ставки до самого конца, а затем, как можно позже, внесли бы все, что у них было», — сказал он в интервью CoinDesk. 


Парачейн-аукцион разбит на пять недельных раундов, последний из которых завершится примерно 16 декабря. После этого для победителей начнется период аренды слотов — он продлится с 17 декабря 2021 года по 20 октября 2023 года.


Acala позиционирует себя в качестве «децентрализованной финансовый сети и хаба ликвидности Polkadot». Команда проекта разрабатывает различные DeFi-продукты, включая децентрализованный стейблкоин aUSD, некастодиальную биржу и деривативы на базе DOT.


Напомним, в преддверии запуска аукционов Polkadot криптобиржа Binance провела недельную промоакцию, среди участников которой распределили $30 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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