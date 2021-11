Завершился первый парачейн-аукцион Polkadot. Победил проект Acala

Аукцион за первый слот парачейна Polkadot выиграл проект Acala, в пользу которого заблокировали свыше 32,5 млн DOT (~$1,33 млрд). В ходе ивента пользователи в совокупности внесли более 87,55 млн DOT (~$3,4 млрд).

