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Житель Иркутска выиграл в лотерее 2,6 миллиона рублей

Иркутянин выиграл в лотерее 2 670 384 рублей. Организаторы лотереи уточняют, что о выигрыше стало известно вечером 16 ноября. Известно, что мужчина приобрел счастливый билет через интернет. Победитель еще не обратился за выигрышем.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

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По материалам: irk

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