Звездопад Леониды в 2021 году: на что он влияет и какие желания можно загадать

Вадим Карасев

Звездопады — это не только яркое представление от самой природы, но и сильный энергетический импульс, который влияет на жизнь всех людей. В ноябре 2021 года загадать желание на падающую звезду и привлечь успех поможет поток Леонид.

Каждый звездопад обладает собственной энергией, и ноябрьские Леониды не будут исключением. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что можно сделать в период звездопада, чтобы изменить жизнь к лучшему, а также исполнить свою заветную мечту. Пик звездопада пройдет с 17 на 18 ноября, однако его влияние будет распространяться на весь ноябрь, наделяя нас силами для привлечения успеха.

Как на нас повлияет звездопад Леониды

Радиант звездопада будет в созвездии Льва, и в период метеоритного потока многие почувствуют прилив сил и энергию борьбы, характерные для этого Знака Зодиака. Так что же поменяется и на что стоит обратить внимание в этом ноябре?

Влияние Леонид будет распространяться на амбиции, и ноябрь — идеальное время для того, чтобы заявить о себе. После лунного затмения 19 числа можно смело приступать к воплощению в жизнь задуманных ранее проектов, выходить из тени конкурентов и искать дополнительные источники дохода. Звездопад будет наделять людей как позитивными, так и негативными чертами Знака Льва, поэтому так важно оставаться в согласии с собой и направлять деструктивную энергию в мирное русло решения проблем и преодоления препятствий на пути к собственному благополучию.

В ноябре поток метеоров будет давать дополнительную энергию для привлечения успеха, и этот период благоприятен для избавления от сдерживающих факторов. Под влиянием Леонид будет проще справиться с вредными привычками, разрушающими энергетику, оставить за спиной отжившее прошлое и открыть двери в благополучное будущее.

Как загадать желание в ноябре

Падающая звезда мимолетна, и порой ее скорость настолько велика, что не позволяет озвучить вслух заветную мечту. Исполнить желание, тем не менее, будет не так сложно. Для этого можно заранее написать свою мечту и озвучить ее, глядя в звездное небо. Также специалисты в области биоэнергетики рекомендуют использовать энергетику звездопада для составления карты желаний. Зарядить ее получится, если оставить карту на подоконнике на всю ночь, а утром повесить на видное место и каждый день разглядывать свои мечты, заряжаясь энергией оптимизма и желанием достичь поставленных целей.