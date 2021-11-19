15 забавных снимков из семейных архивов, которые теперь вызывают у людей смех и лёгкое чувство неловкости

Семейный фотоальбом — это настоящая сокровищница тёплых воспоминаний о славном прошлом, о котором бывает так приятно поностальгировать. Но среди милых детских и юношеских фотографий порой можно отыскать и те, что заставляют человека от души посмеяться и даже почувствовать себя немного неловко. И хоть такие снимки могут вогнать людей в краску, именно ими бывает так весело делиться на просторах всемирной сети. Вот и герои фото из нашей сегодняшней подборки решили показать свои самые смешные и нелепые кадры из семейных архивов!

Детская фотография моего друга из его семейного альбома

Время, когда я мог заполучить только ту девушку, что сделана из пластика

Маленькая королева танцев

Уровень моих шуток в возрасте 13 лет

Если откуда-нибудь можно было вычленить слово «ass» (задница), я не мог пройти мимо.

Так выглядело пригласительное на мой день рождения

Ну разве кто-то смог бы отказать?

Гламурный снимок

В 1997 году мне показалось забавным прийти на Хэллоуин в образе Саддама Хусейна

Причёска специально для фотосессии

Мой снимок с 2008 года, когда мне было 17 лет, и мы с семьёй плыли на лодке во время урагана

О нашей поездке даже написали в местной газете, разместив эту фотографию.

Это я в свои 10 лет под впечатлением от просмотра мюзикла «Кошки» решила нарядиться

Мой снимок из выпускного альбома

Тиара на голове — это просто вишенка на торте!

В юности я вставлял фейерверки в мягкие игрушки и поджигал их

В 2002 году мы с сестрой выглядели как 60-летние прихожанки церкви

Я даже не умел играть на гитаре, но вы только посмотрите на эту позу!

Выражение лица моей одноклассницы говорит о многом

А вот и ещё 17 забавных ностальгических фотографий из семейных архивов, которые веселят своей неловкостью.