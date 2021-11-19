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16 случаев, когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика

16 случаев, когда малыши продемонстрировали взрослым, что такое детская логика

Малыши только учатся жить и стараются сделать всё правильно изо всех сил, но иногда что-то идёт не так. Родителям поведение их детей может показаться ну совершенно нелогичным, зато сами дети уверены — они-то сделали всё по высшему разряду. В таких ситуациях взрослым ничего не остаётся, кроме как посмеяться над своим ребёнком и поделиться фотографиями подобных моментах в соцсетях.

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По материалам: Юмор

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