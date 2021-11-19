17 смешных фотографий собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
Сегодня, 13:35
Из детской песни мы знаем, что преданней и ласковей собаки нету существа. А ещё о том, что нет существа веселее собаки! И это действительно так. В подтверждение этой мысли мы собрали для вас подборку фотографий, на которых друзья человека демонстрируют всю свою дурашливость, и удержать улыбку просто невозможно!
Я хотел сфотографировать спящую собаку, но она проснулась
Ох уж эта мордашка
Это Сатива, ей 7 лет
Что я вижу, когда делаю упражнения
Когда я её выгуливаю, она оборачивается каждые несколько шагов, чтобы сверкать своей улыбкой
Сиденья в машине сбивают с толку нашего мальчика
Этот маленький дружок подбадривает меня по дороге домой с работы
Улыбочку!
Два друга делают селфи
Налейте в эту ванну хоть одну каплю воды, и он ни за что не подойдёт к ней
Маленький качок
Кстати, у нас есть целая статья о том, как животные на фото выглядели как настоящие качки, а художники это всё взяли и нарисовали. От этого всё стало ещё смешнее.
Король льда
Маленький монстр
Фото в прыжке
Кто-то сказал «вкусняшки»?
Жертва нападения
Ловец радуги
Скажите, как их после этого не любить? Ведь даже те, кто яростно протестовали против животных в доме, рано или поздно начинают их любить. Об этом у нас тоже есть подборка.
По материалам: Юмор