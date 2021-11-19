23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space





Skunkape Games анонсировали буквально вчера ремастер Sam & Max: Beyond Time and Space, который должен выйти на всех актуальных игровых консолях и PC уже 8 декабря, по цене в $19,99.

Ремастер Sam & Max: Beyond Time and Space является уже вторым в серии Sam & Max для студии Skunkape Games. Разработчики заявили, что в нем игроков ждет улучшенная графика, освещение, звук и многое другое.

Сегодня портал IGN выпустил видео, где показывает 23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space.

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