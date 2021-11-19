23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space
Сегодня, 02:50
Skunkape Games анонсировали буквально вчера ремастер Sam & Max: Beyond Time and Space, который должен выйти на всех актуальных игровых консолях и PC уже 8 декабря, по цене в $19,99.
Ремастер Sam & Max: Beyond Time and Space является уже вторым в серии Sam & Max для студии Skunkape Games. Разработчики заявили, что в нем игроков ждет улучшенная графика, освещение, звук и многое другое.
Сегодня портал IGN выпустил видео, где показывает 23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space.
Watch this video on YouTube
По материалам: newxboxone