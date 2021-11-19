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26 ноября пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд»

26 ноября пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд»

26 ноября по всей стране пройдет необычная просветительская акция Московского городского педагогического университета – «Всероссийский исторический кроссворд».

Тема кроссворда в Год науки и технологий будет посвящена истории средств связи. МГПУ проведет акцию в 36 регионах, число площадок превысит 330. Самые активные регионы в этом году Красноярский и Ставропольский края, Челябинская и Оренбургская области, Республика Алтай, Татарстан.

Участникам исторического кроссворда предложат ответить на вопросы, разгадать ребусы и шарады. Для того чтобы найти ответы, не нужно исторического образования, достаточно знаний школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки.

Сразиться в исторической битве на эрудицию и смекалку смогут и дети, и взрослые, а инвалидам по зрению, которые также примут участие, помогут волонтеры.

Необычный формат проверки исторических знаний был придуман в Московском городском педагогическом университете в 2019 году.  Тогда исторический кроссворд прошел на семи площадках, включая Москву. В акции 2021 года уже более 330 площадок: вузы, музеи и библиотеки. 

«Нам показалось важным и логичным в Год науки и технологий познакомить знатоков и любителей истории с интересными сюжетами развития всех видов коммуникаций в нашей огромной стране. Нам нравится включать в акцию сюжеты, связанные с историей повседневности, с бытом и ежедневной жизнью людей. Ведь это тоже наша история»,  – отмечает Татьяна Апостолова, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра публичной истории Московского городского педагогического университета.

Каждый зарегистрированный участник получит большую цветную тетрадь с кроссвордом. Продолжительность акции – около двух часов: 45 минут отводится на решение исторических задач, 30 минут на самопроверку, а остальное время на обсуждение ответов. 

Познавательный марафон МГПУ проведет при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки России. Организаторы уверены: подобные мероприятия важны не только в образовательных целях, но и для популяризации истории как важной и интересной науки. 

Регистрация проводится по ссылке https://histcross.mgpu.ru.
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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