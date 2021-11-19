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598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки

598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
Продолжение новости:

В России коллективный иммунитет к COVID-19 превысил 50%

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 598 случаев заражения коронавирусом. Это новый максимум, предыдущий был 18 ноября — 594 человека. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 132 725 случая заболевания ковидом, сообщает оперштаб 19 ноября.

В больницы госпитализировали 59 человек, на лечении в стационарах остаются 5 413 пациентов. Выздоровели 323 человека, всего — 110 092. За сутки умерли 33 человека с COVID-19: 30 — от коронавируса (всего — 6 042 ), от иных заболеваний — 3 (521).

Предыдущая новость по этой теме:

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По материалам: irk

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