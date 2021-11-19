Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»

Агент футболиста из Иркутска Романа Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке». Информация о якобы просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина понизить ему зарплату почти в два раза получила широкий резонанс. Первым об этой инициативе сообщил в своем телеграм-канале известный комментатор Илья Казаков.

Однако, агент футболиста Павел Андреев опроверг эти слухи, назвав их неправдивыми. «У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?», — приводит слова агента портал «ВсёПроСпорт».

Многие эксперты уже успели похвалить Романа Зобнина за такую инициативу, назвав подобный поступок показательным для других. Согласно предварительным данным, годовой оклад россиянина в московском клубе составляет 3,3 миллиона евро.

Предыдущая новость по этой теме:

Футболист «Спартака» из Иркутска Роман Зобнин попросил уменьшить ему зарплату

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и неисправности
Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и
Навьюченное седло
Навьюченное седло
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную обработку дорог в Иркутске
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в климатической конференции в Глазго
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США

Топ на сегодня

Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight Simulator
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight

Еще по теме

Защитник "Спартака" Боккетти захотел получить российское гражданство
Капитан сборной России по футболу Широков расторг контракт со «Спартаком»
Сердар Таски счастлив в ФК "Спартак", желания покинуть команду у него нет
Возвращение Зобнина стало самой большой радостью для фанатов "Спартака" - Кафельников