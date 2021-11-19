Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»

Агент футболиста из Иркутска Романа Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке». Информация о якобы просьбе полузащитника «Спартака» Романа Зобнина понизить ему зарплату почти в два раза получила широкий резонанс. Первым об этой инициативе сообщил в своем телеграм-канале известный комментатор Илья Казаков.

Однако, агент футболиста Павел Андреев опроверг эти слухи, назвав их неправдивыми. «У него действующий контракт до 2023 года. По моим данным, это фейк. У него есть зарплата, зачем футболисту ее понижать?», — приводит слова агента портал «ВсёПроСпорт».

Многие эксперты уже успели похвалить Романа Зобнина за такую инициативу, назвав подобный поступок показательным для других. Согласно предварительным данным, годовой оклад россиянина в московском клубе составляет 3,3 миллиона евро.

Футболист «Спартака» из Иркутска Роман Зобнин попросил уменьшить ему зарплату

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