Alameda Research получила займ на $25 млн через DeFi-платформу Maple Finance

Венчурная компания Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида привлекла $25 млн через DeFi-платформу Maple Finance.

Представители Maple Finance подчеркнули, что в течение года кредитный пул увеличится до $1 млрд. Участвовать в нем могут лишь аккредитованные инвесторы, не являющиеся резидентами США. Изначально ими являются CoinShares, Abra и Ascendex — компании, прошедшие KYC/AML-процедуры.

Maple Finance позиционируется как permissioned-платформа, выдающая синдицированные кредиты. Согласно информации на сайте, институциональные инвесторы привлекли частично обеспеченные займы на общую сумму $339,5 млн.

«Институциональный интерес к DeFi растет. Такие компании хотят получить доход, но не знают, как сделать это в соответствии с требованиями, и не доверяют существующим протоколам», — отметил сооснователь Maple Finance Сид Пауэлл.

Первый permissioned-пул от Maple Finance начал работу в ноябре при поддержке BlockTower Capital и Genesis Trading. Участвовать в нем могут кредиторы и заемщики, прошедшие KYC-процедуры.

В свежесозданном пуле предусмотрен лишь один заемщик — Alameda Research.



Напомним, DeFi-платформа Aave готовит к запуску институциональную платформу Aave Arc.

Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!