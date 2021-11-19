Алла Пугачева похудела на специальном препарате

Стал известен секрет похудения певицы Аллы Пугачевой. Удивительное преображение звезд эстрады многие связывают с операциями, диетами и физической нагрузкой. Однако выяснилось, что вес уходит вследствие уколов, разработанных для диабетиков. Лариса Долина, Алла Пугачева и Лолита хвастаются стройной фигурой в облегающих нарядах. Похудевшие поп-звезды часто оголяют ноги и выбирают платья без рукавов. Как выяснилось, представители российского шоу-бизнеса открыли для себя уколы, разработанные в Дании для больных диабетом. От уколов стремительно теряется вес. Звезды использует это для усовершенствования фигур. Главное, чтобы не было проблем с щитовидной железой. К тому же цена уколов весьма бюджетная для знаменитостей, живущих в особняках. В месяц на похудение уходит примерно восемь тысяч рублей.Алла Пугачева «Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. А сейчас – никакого насилия над собой. Делаешь укол — и забываешь про всё вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате — размер желудка уменьшается», — рассказала одна из певиц. Сейчас средство можно использовать всего один раз в неделю. Обязательным условием является отказ от алкоголя. Артистка уверяет, что «уколы стройности» испробовали Лолита, Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие поп-звезды, которые резко сбросили вес. «Всего 4 укола в месяц — и ты в прекрасной форме. При этом к врачам ходить не надо. Укол можно сделать самому в домашних условиях в живот или плечо. Один укол – это ручка-шприц. Нажимаешь на кнопочку — и всё. Алкоголь запрещен категорически, иначе результата не будет. Многие срываются: потом снова полнеют, потому что без допинга трудно. А потом вновь начинают делать уколы», — цитирует поп-звезду «Собеседник».