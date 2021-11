Аналитики Glassnode не обнаружили признаков паники у китов на фоне падения цены биткоина

Коррекция в ~20% в первой криптовалюте не подтолкнула долгосрочных инвесторов к массированным продажам — за последний месяц они избавились только от 0,7% (100 тысяч BTC) из принадлежащих им 13,5 млн BTC. Такие оценки привели аналитики Glassnode.

However, even after a near 20% correction (-$13.5k) off the ATH, Long-Term Holders do not appear to be spending their coins in panic.



After peaking at 13.5M $BTC, LTHs have only distributed 100k $BTC over the last month, representing just 0.7% of their total holdings.



2/3 pic.twitter.com/jZpRtTRCTn — glassnode (@glassnode) November 19, 2021

81,7% общерыночного предложения приходится на ходлеров, 18,3% — на краткосрочных держателей (покупки монет со сроком менее 155 дней). Из этого числа «убыточное» число биткоинов от общей эмиссии составляет 3% у первых и 8,3% — у вторых.

As a proportion of supply (excl. exchanges), the vast majority of LTHs remain in profit, holding 78.7% of $BTC in profit.



Only 3% of the supply is held by LTHs at a loss.



STHs who bought the top currently hold the majority of all $BTC at an unrealised loss.



3/3 pic.twitter.com/jYiKoWEWOD — glassnode (@glassnode) November 19, 2021

17% рыночного предложения биткоин-инвесторы приобрели в диапазоне от $56 000 до $69 000.

When the #Bitcoin market experiences a large sell-off, the change in profitable supply indicates of how many coins have an on-chain cost basis above the current price.



Since the ATH, over 17% of the $BTC supply has fallen underwater, leaving 83% of the supply in profit.



1/3 pic.twitter.com/AJW3CSTPGj — glassnode (@glassnode) November 19, 2021

Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи спрогнозировал рост биткоина до $500 000. Он сослался на ограниченную эмиссию первой криптовалюты и значительное число богатых инвесторов.