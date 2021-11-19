Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет

49-летний телеведущий Андрей Малахов поделился архивным фото и показал, как изменился не только он сам, но и телевизионные камеры. Андрей Малахов сумел построить успешную карьеру на телевидении. За его плечами стоят такие проекты, как «Пусть говорят», «Сегодня вечером с Андреем Малаховым». Сейчас Андрей занимает пост ведущего в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия». Впервые шоумен появился на телевидении в далеком 1992 году, когда готовил сюжеты для воскресной программы. Спустя девять лет в эфир вышло первое ток-шоу Малахова «Большая стирка», которое сделало из него настоящую звезду. Малахов часто публикует в своем микроблоге в Instagram фото, сделанные на съемочной площадке или с гостями своей студии. Накануне телеведущий решил удивить своих поклонников и поделился архивным снимком 20-летней давности, когда он работал корреспондентом в программе «Доброе утро». Шоумен предложил проследить не только изменения в его внешности, но и то, как за годы поменялась техника.Андрей Малахов «Разница между этими фото – 20 лет! Найдите 20 отличий! Ракурсы совпали случайно, а теперь по этим фотографиям можно отследить, как меняюсь не только я, но и телевизионные камеры», — написал телеведущий. Внешний вид Андрея Малахова последнее время волнует его поклонников. Дело в том, что некоторые из них заметили, что телеведущий стал появляться на экране в парике. Появились слухи, что у шоумена возникли проблемы со здоровьем, и он проходит курс химиотерапии, из-за которой у него выпадают волосы. По другой версии, Малахов переживает банальные возрастные изменения. В начале следующего году шоумен отметит свое 50-летие. Некоторые считают, что у Андрея уже нет той густоты волос, поэтому он и стал носить парик. Добавим, что Андрей Малахов не часто балует поклонников семейными снимками. Он уже 10 лет счастлив в браке с 41-летней Натальей Шкулевой. Супруги воспитывают сына, который появился на свет в ноябре 2017 года. Андрей и Наталья познакомились благодаря совместной работе. Малахов работал телеведущим известного ток-шоу «Пусть говорят» и параллельно исполнял обязанности редактора журнала StarHit, владельцем которого является отец Шкулевой. Шоумен и его избранница поженились в 2011 году, торжество прошло в Версальском дворце в Париже.