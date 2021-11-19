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Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно взорванной гранаты

Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно взорванной гранаты

34-летний житель Ангарска предстанет перед судом за гибель человека после случайного взрыва гранаты. Также пострадали еще несколько человек, сообщают пресс-службы прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России. Он обвиняется по двум статьям — «Причинение смерти по неосторожности» и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

По версии следствия, в мае 2021 года в дневное время мужчина во время распития спиртных напитков в гаражном боксе в Ангарске стал демонстрировать трем своим знакомым ручную гранату, не зная, что она — боевая. Мужчина запустил взрывной механизм и бросил гранату на пол гаража. В результате взрыва обвиняемый, девушка и еще один мужчина получили телесные повреждения различной степени тяжести. Четвертый участник инцидента — 25-летний молодой человек, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела закончено. Материал направили в Ангарский городской суд.

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По материалам: irk

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