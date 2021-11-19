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Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man

Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man


Издательство Bandai Namco объявило, что в начале 2022 года состоится релиз игры Pac-Man Museum+. Данный проект выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC. Он представляет собой коллекцию игр серии Pac-Man, которая включает в себя следующие 14 проектов:



Pac-Man



Super Pac-Man



Pac & Pal



Pac-Land



Pac-Mania



Pac-Attack



Pac-in-Time



Pac-Man Arrangement Arcade Ver.



Pac-Man Arrangement CS Ver.



Pac-Man Championship Edition



Pac Motos



Pac ‘n Roll Remix



Pac-Man Battle Royale



Pac-Man 256

Как отмечает издатель в анонсе, Pac-Man Museum+ имеет уникальный визуальный интерфейс, напоминающий центр аркадных игр. Игроки получат возможность настроить под себя игровой центр, разместив шкафы, украшения и памятные вещи по знаменитой игровой аркаде. Кроме того, существует система развития на основе миссий, в которой выполнение игровых миссий награждает игроков монетами — их можно будет тратить на новые миссии или предметы для игрового центра.


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По материалам: newxboxone

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