Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man
Издательство Bandai Namco объявило, что в начале 2022 года состоится релиз игры Pac-Man Museum+. Данный проект выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC. Он представляет собой коллекцию игр серии Pac-Man, которая включает в себя следующие 14 проектов:
Pac-Man
Super Pac-Man
Pac & Pal
Pac-Land
Pac-Mania
Pac-Attack
Pac-in-Time
Pac-Man Arrangement Arcade Ver.
Pac-Man Arrangement CS Ver.
Pac-Man Championship Edition
Pac Motos
Pac ‘n Roll Remix
Pac-Man Battle Royale
Pac-Man 256
Как отмечает издатель в анонсе, Pac-Man Museum+ имеет уникальный визуальный интерфейс, напоминающий центр аркадных игр. Игроки получат возможность настроить под себя игровой центр, разместив шкафы, украшения и памятные вещи по знаменитой игровой аркаде. Кроме того, существует система развития на основе миссий, в которой выполнение игровых миссий награждает игроков монетами — их можно будет тратить на новые миссии или предметы для игрового центра.
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