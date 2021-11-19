Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man





Издательство Bandai Namco объявило, что в начале 2022 года состоится релиз игры Pac-Man Museum+. Данный проект выйдет на Xbox One, Playstation 4 и PC. Он представляет собой коллекцию игр серии Pac-Man, которая включает в себя следующие 14 проектов:

Pac-ManSuper Pac-ManPac & PalPac-LandPac-ManiaPac-AttackPac-in-TimePac-Man Arrangement Arcade Ver.Pac-Man Arrangement CS Ver.Pac-Man Championship EditionPac MotosPac ‘n Roll RemixPac-Man Battle RoyalePac-Man 256

Как отмечает издатель в анонсе, Pac-Man Museum+ имеет уникальный визуальный интерфейс, напоминающий центр аркадных игр. Игроки получат возможность настроить под себя игровой центр, разместив шкафы, украшения и памятные вещи по знаменитой игровой аркаде. Кроме того, существует система развития на основе миссий, в которой выполнение игровых миссий награждает игроков монетами — их можно будет тратить на новые миссии или предметы для игрового центра.

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