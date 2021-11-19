Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в климатической конференции в Глазго

13 ноября в шотландском Глазго завершилась Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26), в которой принимали участие почти 200 государств. Ассоциация «Русский лес» считает значимым для РФ результат конференции в Глазго — согласование правил реализации нашей страной Парижского соглашения с учетом российских лесных проектов. В частности, достижением СОР26 стал детализированный перечень национальных целей по снижению выбросов, а также механизмов торговли углеродными единицами. Появления приемлемых для различных сторон правил работы с углеродными единицами ждали около шести лет.

В соответствии с Лесной декларацией Глазго (декларацией по лесам и недропользованию), на период с 2021 по 2025 год на восстановление деградированных земель и борьбу с лесными пожарами запланировано выделить порядка 20 миллиардов долларов. Россия поддержала эту декларацию. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Аноприенко отметил, что она отвечает национальным целям. Перед Россией стоит задача в рамках достижения национальных целей развития обеспечить к 2024 году 100%-ный баланс заготовки и воспроизводства лесов.

Для России важна доступность этих механизмов для широкого круга проектов и форм сотрудничества. Также удалось предусмотреть более длинные периоды выпуска единиц для лесных проектов — 15 лет и две возможности продления. Еще один значимый итог — договоренность о прекращении вырубки лесов к 2030 году. Это решение поддержали более 100 стран, на долю которых приходится свыше 85 % лесов в мире. Среди них — Канада, Бразилия, Китай, Индонезия, США, Великобритания и Россия (на территории нашей страны расположены 20% мировых лесов). Договоренность предполагает выделение значительных средств на эту цель, часть из которых будет направлена на борьбу с лесными пожарами и лесовосстановление на ранее пострадавших от огня территориях.

Павел Карнаух, первый вице-президент ассоциации «Русский лес»:

— Но только финансирования для защиты лесов недостаточно — необходимо сознательное сотрудничество стран, в ведении которых они находятся. Одной из национальных целей развития РФ является обеспечение к 2024 году 100%-го баланса выбытия и воспроизводства лесов, а также достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года, что уже отражено в принятой Стратегии низкоуглеродного развития России. Ассоциация «Русский лес» намерена принимать участие в законотворческой деятельности в сфере углеродного регулирования и консолидировать лучший опыт реализации климатических проектов во взаимодействии с научным и природоохранным сообществом.