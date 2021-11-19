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Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей

Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей

Байкальский банк ПАО СберБанк продолжает расширять возможности жителям Иркутской области для проведения платёжных операций за услуги ЖКХ. В регионе в настоящее время собственники и квартиросъёмщики жилья могут вносить ежемесячную оплату по наиболее востребованным жилищно-коммунальным услугам не только дистанционно — через приложение СбербанкОнлайн или офлайн — в офисах Сбера, но и через партнёров банка, выступающих в роли платёжных агентов, сообщает пресс-служба СберБанка.

Внедрение сервиса «Банковский Платежный Агент» (БПА) по приёму платежей за ЖКУ от населения Сбер начал в 2020 году. На данный момент к платформе БПА присоединились семь партнеров: ООО «Иркутский биллинговый центр» (г. Иркутск), ООО «Расчётно-кассовый центр» (г. Саянск), РСП ОАО «ДОСТ» (г. Ангарск) и другие.

Количество точек приема платежей партнеров Сбербанка выросло в два раза — до 30 пунктов. Новый сервис активно набирает популярность и среди жителей региона, только за 9 месяцев 2021 года через платформу БПА население муниципалитетов совершило около миллиона операций по перечислению коммунальных платежей (рост на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года).

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:
— Сбербанк целенаправленно развивает сеть партнеров в части приема коммунальных платежей, ведь это работает на повышение доступности населения к инфраструктуре по приему платежей, в конечном итоге это помогает коммунальным структурам своевременно получать оплату за проведенные работы и, соответственно, обеспечивает бесперебойность работы коммунальных предприятий в регионе. Предлагаемая Сбербанком платформа «Банковский платежный агент» менее, чем за год работы показала и свою востребованность у населения муниципалитетов. Пункты по приему платежей в шаговой доступности, на различных ресурсах — это то, что нужно людям для экономии времени в настоящий момент".

В настоящее время в офисах партнёров Сбербанка прием коммунальных платежей ведётся по всем основным услугам: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, капитальный ремонт, вывоз твёрдых коммунальных отходов — и по платёжным документам большинства крупных управляющих компаний Иркутска, Ангарска и других населённых пунктов Иркутской области. Приём средств населения для оплаты коммунальных услуг на созданной платформе ведётся от имени Сбербанка, принятые платежи распределяются напрямую на счета организаций — поставщиков ЖКУ, зачисление проводится в течение 24 часов.

Адреса офисов платёжных агентов СберБанка в городах Иркутской области:


ПАО СберБанк

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По материалам: irk

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