Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей

Байкальский банк ПАО СберБанк продолжает расширять возможности жителям Иркутской области для проведения платёжных операций за услуги ЖКХ. В регионе в настоящее время собственники и квартиросъёмщики жилья могут вносить ежемесячную оплату по наиболее востребованным жилищно-коммунальным услугам не только дистанционно — через приложение СбербанкОнлайн или офлайн — в офисах Сбера, но и через партнёров банка, выступающих в роли платёжных агентов, сообщает пресс-служба СберБанка.

Внедрение сервиса «Банковский Платежный Агент» (БПА) по приёму платежей за ЖКУ от населения Сбер начал в 2020 году. На данный момент к платформе БПА присоединились семь партнеров: ООО «Иркутский биллинговый центр» (г. Иркутск), ООО «Расчётно-кассовый центр» (г. Саянск), РСП ОАО «ДОСТ» (г. Ангарск) и другие.

Количество точек приема платежей партнеров Сбербанка выросло в два раза — до 30 пунктов. Новый сервис активно набирает популярность и среди жителей региона, только за 9 месяцев 2021 года через платформу БПА население муниципалитетов совершило около миллиона операций по перечислению коммунальных платежей (рост на 50% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года).

Дарья Ефимова, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

— Сбербанк целенаправленно развивает сеть партнеров в части приема коммунальных платежей, ведь это работает на повышение доступности населения к инфраструктуре по приему платежей, в конечном итоге это помогает коммунальным структурам своевременно получать оплату за проведенные работы и, соответственно, обеспечивает бесперебойность работы коммунальных предприятий в регионе. Предлагаемая Сбербанком платформа «Банковский платежный агент» менее, чем за год работы показала и свою востребованность у населения муниципалитетов. Пункты по приему платежей в шаговой доступности, на различных ресурсах — это то, что нужно людям для экономии времени в настоящий момент".

В настоящее время в офисах партнёров Сбербанка прием коммунальных платежей ведётся по всем основным услугам: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, капитальный ремонт, вывоз твёрдых коммунальных отходов — и по платёжным документам большинства крупных управляющих компаний Иркутска, Ангарска и других населённых пунктов Иркутской области. Приём средств населения для оплаты коммунальных услуг на созданной платформе ведётся от имени Сбербанка, принятые платежи распределяются напрямую на счета организаций — поставщиков ЖКУ, зачисление проводится в течение 24 часов.

Адреса офисов платёжных агентов СберБанка в городах Иркутской области:





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