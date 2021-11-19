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Банк России выступил против биткоин-платежей внутри страны

Банк России выступил против биткоин-платежей внутри страны


Власти РФ не должны стимулировать распространение криптовалют в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.


По ее словам, регулятор по-прежнему выступает против использования биткоина как платежного средства для расчетов внутри страны.


«К криптовалютам как к частным валютам, которые претендуют на роль денег, мы относимся крайне негативно. Эти криптовалюты анонимны, за них никто не отвечает, и, на наш взгляд, ответственное государство не должно стимулировать их распространение и вытеснение из платежей», — подчеркнула Набиуллина.


В целом центробанк не видит вреда в цифровых валютах за исключением тех случаев, когда они «используются для сомнительных операций».


Набиуллина добавила, что гражданам необходима альтернатива, и в данный момент Банк России занимается развитием ряда цифровых проектов.


«Я уже говорила про цифровой рубль — на наш взгляд, это должно развиваться», — подчеркнула она.


Напомним, российский центробанк скептически относится к вложениям граждан в криптовалюты и настаивает, что единственным законным средством платежа на территории РФ является рубль.


В сентябре первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов анонсировал создание механизма блокировки платежей в адрес биткоин-бирж и обменников для борьбы с «эмоциональными покупками криптовалют».


Вместе с тем регулятор делает ставку на национальную цифровую валюту, находящуюся на этапе разработки. Тестирование цифрового рубля пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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