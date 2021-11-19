Банки оштрафуют за сокрытие информации о клиентах

01:27 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1171868-7

Если банк нарушил сроки предоставления в налоговую службу информации о своих клиентах — налоговых резидентах других стран, его накажут штрафом в 300 тысяч рублей. Такой закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 19 ноября.

Документ приводит российское законодательство в соответствие с единым стандартом отчётности. Это необходимо, чтобы Россия продолжила участие в международном обмене финансовой информацией, отметил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«В частности, вводится понятие «финансовые активы». Уточняется мера ответственности за налоговые правонарушения в сфере обмена информацией. Вводится ответственность за неполные или недостоверные сведения финансовых организаций», — сказал он.

Если организация нарушит срок предоставления в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах, её накажут штрафом в 300 тысяч рублей. Если предоставлена неполная или недостоверная информация, штраф составит 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение сведений придётся заплатить по 100 тысяч рублей за каждый факт.

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При этом если нарушение произошло по вине клиента, который скрыл информацию о себе и своих выгодоприобретателях, то банк не будут штрафовать. А вот для клиентов, предоставивших недостоверные или неполные сведения о себе, накажут. Для физических лиц штраф составит 10 тысяч рублей, а для юрлиц — по 25 тысяч рублей за каждый факт. Если человек умышленно скрыл информацию, штраф для физлица составит 20 тысяч рублей, а для юрлица — 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения.

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