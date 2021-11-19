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Battlefield 2042 теперь доступна для всех игроков на Xbox One и Xbox Series X | S

Battlefield 2042 теперь доступна для всех игроков на Xbox One и Xbox Series X | S


Сегодня состоялся полноценный релиз Battlefield 2042 на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других игровых платформах. Игроки, которые приобрели стандартную (или любую другую) версию нового шутера DICE, уже могут играть в него на приставках и PC.

Отметим, что еще на прошлой неделе был открыт доступ к Battlefield 2042 для подписчиков EA Play и игроков, которые приобрели премиальные версии проекта. Недавно рецензенты выставили оценки новому шутеру EA, и они оказались разочарованы его качество, как и и игроки.

Battlefield 2042 предлагает игрокам на Xbox One и Playstation 4 бои до 64 игроков, а на Xbox Series X | S и Playstation 5 сражения до 128 игроков. Как отмечали рецензенты в своих обзорах, наиболее интересны в новом шутере DICE режимы Hazard Zone и Portal. Но Hazard Zone нуждается во внедрении голосового чата (который отсутствует на старте), а Portal в активном участии игрового сообщества.


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Если вы покупаете игру на консолях Xbox, обратите внимание, что в Microsoft Store отдельные версии проекта представлены для разных поколений консолей.

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По материалам: newxboxone

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