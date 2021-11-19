Благоприятные дни для свадьбы в 2022 году

Вадим Карасев

Выбрать идеальный день для проведения свадебного тождества не так просто, и организация такого праздника требует большой подготовки. В лунном календаре на 2022 год отражены наиболее благоприятные даты, когда заключение брачного союза должно пройти максимально удачно.

Прежде чем выбрать дату, молодоженам стоит убедиться, что в выбранный день сотрудники ЗАГСа смогут провести церемонию. Чаще всего свадьбы играют по пятницам и субботам, однако некоторые пары предпочитают простую регистрацию без торжественной части, которая проводится по вторникам и четвергам. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают свериться с лунным календарем, чтобы самый главный день в жизни влюбленных прошел без забот и проблем, а в будущем их ждало лишь счастье.

Подготовку к свадьбе начинают заранее, ведь многие сверяются с народными приметами, а также выбирают определенное время года. Отпраздновать главное торжество удачно помогут и обряды, которые проводят перед свадьбой, чтобы жизнь молодой семьи началась с радости и счастья.

Январь

7 января: рост Луны в Рыбах обеспечит влюбленным крепкий союз, который будет наполнен нежностью и взаимопониманием. Дата свадьбы подходит для спокойных темпераментом пар, привыкших к уединению.

9 января: рост Луны в Овне дает возможность заключить барк натурам, которым чужд покой. Союз двух сердец будет крепким, если оба партнера привыкли к активному образу жизни и обладают творческим потенциалом.

16 января: растущая Луна в созвездии Рака — еще один благоприятный день для бракосочетания, особенно если торжество проходит не в первый раз. Энергетика пространства дает второй шанс на счастливое будущее влюбленным.

Февраль

2 февраля: зеркальная дата, Луна начинает свой рост в созвездии Водолея. День подходит для заключения брака между инициативными парами, которые нацелены на успех. Энергетика Двойки поможет быстро найти способ обрести финансовое благополучие, а поддержка растущей Луны даст импульс к активным действиям.

4 февраля: при растущей Луне в Рыбах заключать брачный союз астрологи рекомендуют крепким парам, которые проверили свои отношения на прочность. Любовь будет крепкой, а семья — дружной.

6 февраля: под влиянием растущей Луны в Овне рождаются крепкие и сплоченные союзы, способные побороть любые невзгоды и прожить счастливую совместную жизнь.

13, 14 февраля: в эти дни под влиянием растущей Луны в Раке рождается любовь зрелых пар. Их союзы будут крепкими, а отношения — нежными и полными взаимных чувств.

22 февраля: зеркальная дата пройдет под влиянием убывающей Луны в Скорпионе. Энергетика этого дня подходит для смелых и упорных пар, которые ищут новые возможности и преследуют одни и те же цели. Союз будет крепким до тех пор, пока партнеры смотрят в одном направлении.





Март

3 марта: рост Луны в Рыбах и зеркальная дата марта — прекрасный день для бракосочетания. Пары будут ощущать гармонию в отношениях, а энергетика Тройки не даст разгореться ссорам и конфликтам.

4 марта: под влиянием растущей Луны в Овне свадьбу планируют активные личности, которые не могут долго сидеть на одном месте и не привыкли коротать вечера за просмотром сериалов. День подходит для увлеченных и энергичных людей с ярким темпераментом.

6, 7 марта: рост Луны в Тельце — удачное время для заключения брака людей, которым не хватает житейской мудрости. В союзе рождаются одаренные дети.

11, 13 марта: рост Луны в Раке обеспечит паре крепкий союз и предвещает рождение большого количества детей. Браки, заключенные в такой день, редко распадаются.

Апрель

3, 4 апреля: растущая Луна в Тельце дарит парам крепкую любовь и взаимопонимание. Парам будет комфортно вдвоем, и творческие натуры смогут обрести не только взаимное счастье, но и союз творческих личностей. 4 числа, во время зеркальной даты, пары обретут добродушие и мудрость, укрепляющие союз двух сердец.

10 апреля: Рост Луны во Льве дарит миру творческих и амбициозных личностей, которым в браке важно не соперничать, а поддерживать друг друга. Взаимопонимание и любовь помогут обрести счастье, а также финансовое благополучие.

15 апреля: рост Луны в Весах подходит для заключения брака у пар, которые готовы изменить свою жизнь и меняться ради партнеров. Гармония в любви будет достигнута чуткостью по отношению к вторым половинкам.

Май

2 мая: растущая в Тельце Луна в этот день помогает заключить крепкий союз. Влюбленные будут дополнять друг друга и смогут построить крепкие отношения, основанные на доверии и любви.

5, 6 мая: рост Луны в созвездии Рака и зеркальная дата — прекрасное сочетание для брака. Дата 05.05 несет энергетику созидания, и союз будет крепким. Энергетика этих суток благоприятна для пар, мечтающих о спокойной семейной жизни. 6 мая пары, создавшие семьи, могут рассчитывать на гармоничные отношения.

13 мая: Луна растет в созвездии Весов. Эти сутки подходят для заключения брака между влюбленными, уверенными в своем выборе. Крепкие отношения не будут подвластны времени.

Июнь

3 июня: в эти сутки Луна растет в Раке, и этот день благоприятен для заключения брака между людьми, которые готовы к приключениям. Крепкие отношения обеспечит созвездие Рака, а тягу к новым эмоциям — ночное светило.

5, 6 июня: оба дня благоприятны для бракосочетания, а в зеркальную дату 06.06 молодожены приобретут ценные качества: умение доверять и мудрость. Энергетика растущей Луны во Льве не обещает покоя, однако творческим натурам и лидерам по характеру это не потребуется.

10 июня: рост Луны в Весах — гармоничный день, и заключение брака в эти сутки подарит молодоженам чувство уверенности и комфорта. Обрести гармонию в браке помогут и романтические моменты, устраивать которые важно без привязки к определенным датам.

12, 13 июня: под влиянием растущей Луны в Скорпионе брак заключают уверенные в себе люди, которым присущи такие черты характера, как флегматичность и обстоятельность. Благодаря таким качествам у одного или обоих партнеров брак будет крепким.





Июль

1, 3 июля: заключить брак под влиянием растущей Луны во Льве могут не все пары, однако такой союз будет крепким. Астрологи рекомендуют выбирать этот день тем парам, которые готовы к постоянной смене декораций и не любят сидеть на одном месте.

7 июля: зеркальная дата июля пройдет под эгидой растущей Луны в созвездии Весов. Энергетика этих суток непостоянна, и пары должны быть уверены в своем выборе. В этом случае союз будет крепким и не подвластным конфликтам.

10, 11 и 12 июля: три дня Луна проведет в созвездии Стрельца, и эти дни подходят для бракосочетания. Энергетика этих дней помогает создать крепкие пары, которые будут вместе проходить испытания и укреплять отношения, создавая прекрасные условия не только для любви, но и для воспитания подрастающего поколения.

Август

2, 3 и 4 августа: Луна растет в созвездии Весов, и все три дня подходят для заключения брака. В начале месяца молодые пары смогут обрести гармонию и нежные чувства, которые не утихнут даже через много лет.

7, 8 августа: в эти дни растущая Луна будет в Стрельце. 7 августа брак принесет финансовое благополучие и крепкий союз. 08.08 влюбленные будут защищены от бед и невзгод. Эта дата сулит рост и процветание молодой семье.

12 августа: Полнолуние в Водолее — особый день. Заключение брака в этот день принесет много счастья семьям, в которых партнеры доверяют друг другу и готовы идти на компромиссы ради достижения благополучия.

Сентябрь

2 сентября: рост Луны в Скорпионе дарит мудрость и спокойствие, необходимые для сохранения брака и крепких отношений. Бракосочетание в этот день сентября поможет парам создать сильный союз.

9 сентября: зеркальная дата сентября пройдет под эгидой растущей Луны в созвездии Рыб. Энергетика этого дня оказывает сильное влияние, и пары должны быть готовы к насыщенной совместной жизни.

30 сентября: растущая Луна в Стрельце придает энергии, и пары, заключающие брачный союз в этот день, могут рассчитывать на счастливые отношения и множество удивительных событий.





Октябрь

1 октября: энергетика растущей Луны в Стрельце дарит мудрость и нежность, которые помогут молодоженам сохранить любовь и пронести ее сквозь время. Энергетика дня подходит для бракосочетания между активными людьми.

2 октября: Луна в созвездии Козерога — время для бракосочетания между творческими натурами, которые стремятся к общей цели и любят нестандартные решения. Союз ночного светила и созвездия помогает оставаться сплоченными и легко преодолевать препятствия на пути к счастью.

7 октября: в этот день энергия растущей в Рыбах Луны дарит парам умиротворение и гармонию, необходимые для крепкой семьи.

9 октября: в этот день растущая в Овне Луна дарит влюбленным энергию оптимизма и счастья. Особенно крепким будет брак у пар, которые проверили свои чувства временем и готовы к столь ответственному шагу.

10 октября: зеркальная дата ноября пройдет под эгидой Единицы, которая поможет парам найти гармонию в любви. В этот день брак стоит заключать амбициозным людям.

Ноябрь

1 ноября: рост Луны в Водолее — отличная возможность для заключения брака между влюбленными. Энергетика ночного светила придает отношениям исключительности, и парам всегда будет что обсудить и чем заняться.

4 ноября: в этот день под эгидой растущей Луны в Рыбах создаются крепкие семьи, в которых оба партнера верят друг другу, и в таких союзах нет места конфликтам и выяснению отношений.

6 ноября: растущая Луна в Овне наделяет пространство энергией оптимизма, и в этот день заключать брак стоит парам, которые привыкли жить активно и не сориться по пустякам.

11 ноября: рост Луны в Тельце дарит влюбленным мудрость и умение распоряжаться деньгами. Заключить брак в этот день — к финансовому благополучию и процветанию семьи. Зеркальная дата пройдет под эгидой Двойки, которая придает сил и помогает в борьбе со страхами и сомнениями.

Декабрь

5 декабря: рост Луны в Тельце — время для бракосочетания для тех пар, которые мечтают о большой и дружной семье. В таких союзах рождаются одаренные дети, а влюбленные сохраняют нежные чувства друг к другу на протяжении всей жизни.

12 декабря: зеркальная дата декабря будет сильной по энергетике, и в этот день пары смогут принять верные решения. Заключить брак в этот день — к счастью и взаимопониманию.

25 декабря: растущая Луна в Водолее — время для бракосочетания между творческими натурами, которые любят путешествия и стремятся к развитию. Брак принесет много счастья и тем, кто обладает творческими способностями.

30 декабря: рост Луны в Овне дарит миру крепкие брачные союзы. Для сохранения любви и гармонии влюбленные должны помнить о том, что лидерами являются оба, и им важно находить компромиссные решения.