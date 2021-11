Blockchain Association привлекла $4 млн на лоббирование интересов индустрии в Конгрессе США

Некоммерческая организация Blockchain Association сообщила о привлечении $4 млн от ее основателей. Средства пойдут на усиление возможностей лоббистской группы во время рассмотрения Конгрессом США законов, прямо влияющих на регулирование индустрии криптовалют.

1/ Winning big battles in DC requires the right team & the right level of investment. Crypto has a deep talent bench + now we’re raising $ to play the game properly. We're excited to announce that we've raised $4M in funding from members @krakenfx , @DCGco , and @Filecoin . 🚀

Биткоин-биржа Kraken и Digital Currency Group Барри Силберта выделили по $1 млн, Filecoin Foundation — вдвое большую сумму. Последняя пообещала направить еще $2 млн в случае успеха Blockchain Association в привлечении внешнего финансирования в таком же объеме.

«Мы хотим перейти от реагирования к проактивному продвижению интересов индустрии. Это должна быть непрерывная кампания. Это постоянное присутствие и информирование. У нас хорошие шансы добиться намеченного. У нас появились фигуры на шахматной доске», — заявила в интервью CoinDesk глава объединения Кристин Смит.

Средства пойдут на активизацию усилий по просвещению политиков и законодателей о преимуществах и потенциале цифровых активов. Некоммерческая организация увеличит штат для проведения дополнительных мероприятий.

9 ноября к команде присоединились бывший главный юрисконсульт Compound Labs Джек Червински в качестве главы разработки политики, а также Дейв Гримальди — на должность руководителя отдела по связям с правительством.

I'm grateful for all your support re: my joining @blockchainassn. I love how many of you said ~ "of course you are, it's perfect." I happen to agree 😉



Btw, if you're a US crypto company interested in working with me & the team, hit up @danspuller to learn more about membership.