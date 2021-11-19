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Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку

Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку


Prime Blockchain (PrimeBlock), занимающаяся майнингом биткоина и инфраструктурой, ведет переговоры о слиянии со SPAC-компанией 10X Capital Venture Acquisition Corp. II. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.


Согласно им, для осуществления сделки, которая сделает PrimeBlock публичной компанией, 10X намерена привлечь $150 млн за счет частных инвестиций в акционерный капитал (PIPE).


Объединенная компания получит оценку примерно $1,5 млрд. Однако условия окончательно не согласованы — все может измениться, вплоть до отмены слияния, уточнили источники.


Ведущая бизнес под маркой PrimeBlock компания утверждает, что занимается добычей криптовалюты на объектах в американских штатах Северная Каролина, Теннесси и Пенсильвания, а также в Канаде.


По информации издания, PrimeBlock располагает хешрейтом около 1 EH/s и добывает примерно 5 BTC в сутки.


4 ноября компания объявила, что наняла бывшего управляющего директора Goldman Sachs Гаурава Будхрани в качестве CEO. Главным юридическим директором фирмы стал Алан Коневски, ранее занимавший аналогичную должность в tZERO.


13 августа 10X провела IPO на бирже Nasdaq, разместив 20 млн акций по цене $10. На момент написания бумаги под тикером VXCAU на премаркете оцениваются в $10,92 — почти на 7% выше цены закрытия предыдущей сессии.


Данные: Nasdaq.

Напомним, ранее выход на Nasdaq через слияние со SPAC анонсировал конкурент PrimeBlock — Core Scientific. В рамках сделки стоимость компании оценили примерно в $4,3 млрд.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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