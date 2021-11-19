Более 50 тысяч школьников Кузбасса занимаются в центрах «Точка роста»

В Кемеровской области в рамках нацпроекта «Образование» открыты уже 140 центров «Точка роста» Минпросвещения России, в которых занимается более 50 тысяч учащихся. В период с 2022 по 2024 год планируется создать еще 260 таких центров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Кузбасса.

«Оснащенные по последнему слову техники центры дополнительного образования значительно повышают качество подготовки школьников. Ребята здесь в увлекательной форме получают теоретические и практические знания и даже могут определиться со своей будущей профессией. До конца 2024 года в Кузбассе будут работать 400 «Точек роста» для более 120 тысяч учеников. Знания и навыки, которые они получат здесь, обязательно пригодятся им и в учебе, и во взрослой жизни. Важно, что такие современные технологии доступны именно в сельских школах и небольших городах», – подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.

В 2019–2020 годах в регионе открылись 70 центров цифрового и гуманитарного профилей. Акцент делался на изучении новых технологий, робототехники и основ безопасности жизнедеятельности. Центры оснащены 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности и различными демонстрационными моделями.

С 2021 года «Точки роста» создаются в новом формате и предназначены для уроков химии, биологии и физики. В регионе были открыты 70 центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В кабинетах оборудованы цифровые лаборатории, есть гербарии, микроскопы, робототехнические наборы, приборы для опытов по молекулярной физике. Цифровое оборудование «Точек роста» используется и для дополнительных занятий при подготовке ребят к поступлению в вузы и техникумы.

За счет федерального бюджета центры оснащены комплектами современного учебного оборудования для проведения научных экспериментов и лабораторных работ., а за счет местного бюджета ремонтируются кабинеты центров, приобретается новая мебель.