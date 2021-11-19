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Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России при заполнении Ледового дворца «Байкал» на 25%

Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России при заполнении Ледового дворца «Байкал» на 25%

Домашние матчи команды «Байкал-Энергии» в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди мужских команд пройдут в присутствии болельщиков при условии заполнения Ледового дворца «Байкал» на 25%. Соответствующие изменения в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно документу, посетители матчей и лица, обеспечивающие проведение мероприятий, старше 18 лет должны иметь при себе копию паспорта и сертификат, подтверждаемый QR-кодом, о вакцинации против COVID-19 или о перенесенном заболевании. 20 ноября «Байкал-Энергия» сыграет с мурманским «Мурманом», 23 ноября встретится с архангельским «Водником», 27 ноября — с новосибирским «Сибсельмашем», 30 ноября — с кемеровским «Кузбассом».

# Актуальные новости
По материалам: irk

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