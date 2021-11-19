Борис Корчевников рассказал о своей бывшей возлюбленной

Ведущий Борис Корчевников вспомнил свою бывшую. Телеведущий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нежно высказался о своей бывшей возлюбленной — актрисе Анне-Сесиль Свердловой. «Я не помню, как выглядела балерина Матильда Кшесинская. Но у меня была невеста Аня. Она очень красивая девочка. Я очень любил ее кинопробы», сказала Борис Корчевников.Борис Корчевников Как отметил Корчевников, Свердловой однажды предлагали роль Матильды Кшесинской в одной из картин. «Аня, правда, отказалась сниматься, потому что этот фильм был ложью про Матильду Кшесинскую и Николая II. Матильда Кшесинская была легендарной женщиной», — заметил Борис Корчевников. Напомним, что Борис Корчевников, которому 39 лет, до сих пор не женат. С Анной-Сесиль Свердловой они были вместе восемь лет.