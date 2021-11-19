Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной кампании Floki Inu

Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA) инициировало расследование в отношении маркетинговой кампании мем-криптовалюты Floki Inu. Регулятор изучает законность продвижения подобных продуктов в системах общественного транспорта, сообщает Financial Times.

В октябре 2021 года проект запустил рекламу в лондонской сети общественного транспорта. Объявления со слоганом «Missed Doge? Get Floki» («Упустил Doge? Получи Floki») появились на станциях метро, в поездах и автобусах.

Незадолго до запуска маркетинговой кампании в ASA сообщили, что усилят контроль за недостоверными и вводящими в заблуждение объявлениями, связанными с криптовалютами. В Управлении также отметили, что не получали жалоб от потребителей, но обещали проверить объявления на предмет честного отражения инвестиционных рисков.

В ноябре ситуация изменилась. Как сообщает The Guardian, регулятор получил несколько жалоб на рекламную акцию Floki Inu. Представитель ведомства также подтвердил, что расследование находится в производстве.

«Хотя сейчас я не могу вдаваться в подробности, могу подтвердить, что в настоящее время мы ведем расследование в отношении Floki Inu», — сказал он.

По данным FT, причиной расследования стали не только жалобы, но и недовольство некоторых членов Лондонской Ассамблеи. Они призвали к полному запрету рекламы криптовалют в общественном транспорте или по крайней мере к более строгой проверке подобных маркетинговых материалов.

В разговоре с изданием представитель мэра Лондона Садика Хана сообщил, что оператор системы городского транспорта — Transport for London (TfL) — запросил релевантную информацию у ASA и FSA с целью «узнать их мнения по поводу поднятых вопросов»

«Как только TfL получит эти сведения, чиновники решат, какие действия могут потребоваться в дальнейшем», — заявил он.

Представитель Floki Inu отметил, что маркетинговая кампания в Лондоне соответствует «всем законам и правилам». По его словам, она была одобрена «юридическим отделом и управляющим агентством, размещающим рекламу».

Напомним, в мае 2021 года ASA признало рекламу криптовалютной биржи Luno, которая также была размещена в сети городского транспорта, «вводящей в заблуждение».