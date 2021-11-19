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CD Projekt Red отрицает, что Cyberpunk 2077 добавят в Game Pass

CD Projekt Red отрицает, что Cyberpunk 2077 добавят в Game Pass


Вчера появилась информация, что подписка Game Pass вскоре может пополниться игрой Cyberpunk 2077. На это указывал трейлер Microsoft, посвященный выходу Cloud Gaming на приставках Xbox One и Xbox Series X | S, где игроки заметили кадр из игры, тогда как трейлер показывал преимущества Game Pass Ultimate и игры из подписки.

Портал VGC сегодня, ссылаясь на представителя CD Projekt Red (не названного), сообщил, что компания отрицает планы по добавлению игры в Game Pass. «У нас нет планов Game Pass для Cyberpunk 2077» — сказал им представитель польской студии.

Напомним, что подписка Game Pass вчера пополнилась 4 новинками, а в ближайшие дни в ней должны появиться еще несколько интересных проектов.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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