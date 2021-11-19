Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Центр имени Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН члена-корреспондента Российской академии наук Айдара Ишмухаметова.

Айдар Ишмухаметов:

— В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа».

Центр Чумакова разработал собственную цельновирионную вакцину от коронавируса «Ковивак». В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).