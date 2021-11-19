Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса

Центр имени Чумакова разрабатывает две вакцины для профилактики коронавирусной инфекции на основе дельта-штамма вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Федерального Научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН члена-корреспондента Российской академии наук Айдара Ишмухаметова.

Айдар Ишмухаметов:
— В разработке две вакцины «Ковивак дельта моно» и «Ковивак комби» на основе выделенного дельта-штамма коронавируса. Склоняемся больше ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация. Следует сказать, что это может идти путем замены блоков, по аналогии с вирусом гриппа, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки, что очень существенно в нашей ситуации. Поэтому мы ведем переписку, самое главное, что мы имеем дельта-штамм и вся технология отработана на предыдущем штамме, модифицированном «альфа».

Центр Чумакова разработал собственную цельновирионную вакцину от коронавируса «Ковивак». В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в покушении на убийство
Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в покушении на
Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги
Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги
Первое сезонное приключение Minecraft Dungeons: Cloudy Climb стартует уже 14 декабря
Первое сезонное приключение Minecraft Dungeons: Cloudy Climb стартует
Небольшой снег ожидается в Иркутске 19 ноября
Небольшой снег ожидается в Иркутске 19 ноября
Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма коронавируса
Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе дельта-штамма
Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в том числе в Game Pass
Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition уже доступна, в
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight Simulator
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight
EA Play и Game Pass Ultimate празднуют годовщину – подарки для игроков
EA Play и Game Pass Ultimate празднуют годовщину – подарки для игроков
23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space
23 минуты геймплея ремастера Sam & Max: Beyond Time and Space
Дочь Пола Уокера Мидоу впервые снялась для обложки Vogue
Дочь Пола Уокера Мидоу впервые снялась для обложки Vogue
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это
Польша закончила строительство морской части конкурента СП-2
Польша закончила строительство морской части конкурента СП-2

Топ на сегодня

Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного интернета на блокчейне
Стартап Nym Technologies привлек $13 млн на развитие приватного
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Разрушаем популярные стереотипы о Львах
Разрушаем популярные стереотипы о Львах
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт в раунде на $21 млн
Paradigm и FTX поддержали децентрализованный протокол ставок на спорт

Еще по теме

Центр имени Чумакова планирует вдвое увеличить выпуск вакцины «КовиВак»
Штамм Delta снизил эффективность вакцины Pfizer до 64%
Ученые назвали вакцины, после которых не было зафиксировано ни одной смерти от "Дельты"
В Украине зафиксировали уже почти 150 случаев "Дельта"-штамма коронавируса