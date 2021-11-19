Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт

Вадим Карасев

В этот день произойдет частное лунное затмение в Знаке Тельца. Это значит, что сегодняшнее Полнолуние будет в разы опаснее обычного. Астрологи поведали нам о том, что нас ждет в этот день.

Этот день входит в число самых опасных в ноябре. Сегодня нельзя расслабляться и плыть по течению. Постарайтесь взять свою жизнь в собственные руки, не доверяя никому решать что-то за вас.

Повышение агрессии

Заметным будет повышение общего уровня агрессии среди людей. Решать конфликтные ситуации большинство из нас станет кулаками и дерзкими словами, ультиматумами и так далее.

Та малая часть людей, которая каким-то образом сможет в это Полнолуние найти в себе силы для того, чтобы решить проблемы мирным путем, станет куда более счастливой. У них будет возможность посвятить время не склокам и разборкам, а своей семье, отдыху, делам.

В это Полнолуние нас ждут неприятные случайные встречи в транспорте, в очередях. Люди будут неуступчивыми. Если кто-то обидит вас, не обращайте на это внимание. Да, ваше самолюбие может пострадать, но поверьте, что это самое малое из того плохого, что может произойти, если вы поддержите агрессора.

Появление лицемерия и сплетен

Из-за затмения Луны в это Полнолуние может произойти существенный всплеск сплетен. Не верьте тому, что вам говорят о других людях, пока вы сами в этом не убедитесь. Доверяйте фактам, потому что многие захотят исказить правду ради своей выгоды.

Люди будут чаще врать и притворяться. У каждого может возникнуть желание приукрасить правду, но лучше этого не делать. Вы можете потерять авторитет.

Трудности с покупками

Лунные затмения часто провоцируют людей на так называемые эмоциональные покупки, когда нам хочется что-то купить, но не из-за здравого смысла, а просто так, чтобы сделать себе приятно. Старайтесь не совершать таких трат.

Максимум, что сегодня можно делать, — это запланированные и не дорогостоящие покупки. Можно покупать еду, хозяйственные товары, какие-то очень важные мелочи.

Старайтесь больше работать, меньше лениться и унывать. Зарабатывайте деньги, но не спешите их тратить, если не хотите попасть впросак.

Плохое настроение

Лунные затмения вызывают проблемы на эмоциональном уровне. Не исключено, что сегодня вы случайно вспомните какие-то неприятные события из прошлого, начнете корить себя за ошибки и проигрыши на финансовом и любовном поприще.

Астрологи настоятельно рекомендуют не погружаться в мысли о прошлом и в ностальгию по ушедшей любви. В такой день, как этот, лучше фокусироваться только на том, что происходит прямо сейчас.