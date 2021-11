ConstitutionDAO проиграла аукцион по редкому экземпляру Конституции США

В четверг, 18 ноября, неизвестный покупатель приобрел на аукционе Sotheby’s исторически ценный экземпляр Конституции США за $43,2 млн. Специально созданная группой криптоинвесторов для покупки артефакта ДАО не смогла перебить его ставку.

