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Денис Клявер забрал себе все награды группы «Чай вдвоем»

Денис Клявер забрал себе все награды группы «Чай вдвоем»
Певец Денис Клявер признался, что награды его вдохновляют. Артист в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему хранит все награды «Чай вдвоем» за премию «Золотой граммофон» у себя дома. Хотя такое же право на них имеет и Стас Костюшкин. «У меня вышла песня «Тебя удача найдет». В этом году я буду получать уже одиннадцатый «Золотой граммофон». Сольный у меня пятый, а если вместе со Стасиком, то одиннадцатый», рассказал Денис Клявер.
Денис Клявер Как отметил Клявер, все «Золотые граммофоны» «Чай вдвоем» принадлежат ему и Костюшкину. «Просто они у меня на хранении. Стасик мне сказал: «Ден, ты человек ответственный. Точно никуда не потеряешь». Так что они у меня лежат. Протираю с них пыль. У меня есть полочка дома, на которой стоят все награды. Когда я переживаю и волнуюсь, то я смотрю на этот столик и тут же приходит вдохновение», — заявил Денис Клявер. Напомним, что группа «Чай вдвоем» была организована в 1994 году Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным. Музыкальная команда распалась в 2012 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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