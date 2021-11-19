Дениса Клявера заподозрили в краже

Певец Денис Клявер попал в курьезную ситуацию во время съемок клипа. Артиста обвинили в попытке хищения. Нет, не бриллиантов, крупных денежных средств или хотя бы мелодии песни, а... сена! Курьезная ситуация с артистом произошла на съемках клипа на песню «Тебя удача найдет», премьера которого состоялась на днях. Съемки проходили в Инстринском районе. Посреди огромного поля, среди скошенной травы разместилась съемочная группа, приехавшая на джипе, ставшем основным съемочным реквизитом, и в огромном автобусе. Спустя время Денис заметил, как к месту съемок подъехали две машины, из которых вышли пять человек и направились к опешившим участникам съемок. «Подозрительно много у вас автомобилей... Вы что? Сено воруете?», — поинтересовались они, проигнорировав аппаратуру и камеры. Более того, через несколько дней они же нагрянули с проверкой. И лишь убедившись, что ценный сельскохозяйственный продукт артиста не интересует, они со спокойной душой уехали восвояси. Что касается самого клипа, то видео получилось искренним, ярким и жизнеутверждающим. Композиция «Тебя удача найдёт» уже несколько недель занимает первые места в хит-парадах популярных радиостанций. «Основной месседж клипа прост: всё в твоих руках, ты можешь намного больше, чем думаешь. Нужно только не бояться менять свою жизнь и меняться самому. Все проблемы решаемы, и человек никогда не должен забывать о том, что он хозяин своей судьбы. «Визуализировать песню «Тебя удача найдёт» было сложно. Поэтому съёмки и затянулись почти на год. Однако позитив, который несёт этот клип, актуален всегда, особенно в наше непростое время. Поэтому даже хорошо, что клип вышел осенью, в эти серые деньки, когда оптимистического настроя часто не хватает», — рассказывает певец. Съёмки прошли в Подмосковье, в разгар летней жары. В главных ролях снялись Денис Клявер и… необычный микроавтобус. Режиссер клипа Александр Гонопольский превратил его в импровизированную чудо-машину, исполняющую желания. Она не просто дарит людям все, о чем они могли только мечтать, но и осуществляет полную трансформацию личности. Услуга бесплатная, но есть одно условие: человек должен сам решиться на перемены. «Несмотря на всю фантастичность этой истории, она очень жизненная. Метаморфозы, которые случаются с героями клипа, могут произойти в жизни любого человека, если, конечно, он сам готов меняться. На самом деле всё в наших руках, об этом нельзя забывать. Волшебная машина, исполняющая желания, вам не нужна, ведь каждый человек – творец своей судьбы и, значит, тоже немного волшебник», – поясняет Денис, который принимал активное участие в написании сценария клипа.