Диана Пожарская поделилась трогательными кадрами с 4-месячным сыном

Актриса Диана Пожарская растрогала поклонников милыми фото с сыном от Ивана Янковского. Олегу Ивановичу 26 ноября исполнится 5 месяцев. Диана Пожарская родила сына Ивану Янковскому 26 июня. Молодые родители назвали первенца в честь знаменитого деда Олега Янковского. Диана сейчас занята материнскими заботами о малыше и редко публикует кадры с сыном. Но на днях молодая мама поделилась двумя новыми снимками. На милых фото Пожарская позирует, лежа вместе с сыном. Малыш играет с ее жемчужными бусами, а Диана счастливо улыбается, глядя в камеру. Лицо малыша звездные родители пока не показывают.Диана Пожарская с сыном Олегом Мама с сыном олицетворяют бесконечную любовь. А миленькие жемчужные бусинки сводят с ума всех мужчин - даже самых маленьких.Диана Пожарская с сыном Олегом «Мамина любовь❤ Ди в твоих глазах столько счастья и любви. Олежке очень повезло с мамой ❤️❤️❤️», «Какая прелесть😍 Счастливая мама с сыночком💖», «Какое чудо!», «Вы с Олежкой олицетворяете бесконечную любовь — нежную, неповторимую, чистую!», «Просто прекрасное фото, наполненное любовью и счастьем! 🥺❤️❤️❤️!», «Мамина Радость👼Что может быть лучше…💞💞💞», «Ну просто загляденье эти крошечные пальчики 🖐🏻🧡», —пишут растроганные интернет-пользователи. Напомним, что Иван и Диана познакомились на съемках фильма «Чемпион мира» и долго скрывали свой роман. А отношения подтвердили только тогда, когда в СМИ появились слухи о беременности Пожарской.