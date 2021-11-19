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Digital Currency Group получила кредитную линию на $600 млн

Digital Currency Group получила кредитную линию на $600 млн


Группа компаний Digital Currency Group (DCG) Бари Силберта привлекла $600 млн долгового финансирования. Администратором кредитной линии выступила инвестиционная фирма Eldridge.



Заемный капитал поступил от Capital Group, Davidson Kempner Capital Management, Francisco Partners и других институциональных кредиторов. 


Юридическим советником сделки выступила бостонская компания Goodwin Procter, финансовые консультации предоставил нью-йоркский инвестиционный банк Ducera Partners.


Согласно пресс-релизу, сделка «расширяет стратегические, операционные и финансовые возможности DCG, снижая стоимость капитала и стимулируя рост ее инвестиционного портфеля, а также дочерних предприятий, находящихся в полной собственности». Компания впервые вышла на рынок заемного капитала.


«Это финансирование укрепляет нашу способность динамично реагировать на рыночные возможности. Мы рады сотрудничать с группой высококлассных институциональных кредиторов и нам, как прибыльная и быстрорастущая компания, посчастливилось получить доступ к этим средствам с привлекательной стоимостью капитала», — заявил Силберт.


Ранее в ноябре существующие акционеры DCG провели частную продажу ценных бумаг на сумму $700 млн. В рамках мероприятия компанию оценили в $10 млрд. В капитал группы вошли CapitalG (инвестиционная компания под управлением Alphabet Inc), фонды SoftBank (Vision Fund 2 и Latin America Fund) и Ribbit Capital.


Напомним, в том же месяце СМИ узнали о планах DCG запустить подразделение по управлению активами «криптомилионеров».

# Экономика
По материалам: ForkLog

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