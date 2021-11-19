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Дочь Пола Уокера Мидоу впервые снялась для обложки Vogue

Дочь Пола Уокера Мидоу впервые снялась для обложки Vogue

23-летняя Мидоу Уокер, дочь погибшего актера и звезды "Форсажа" Пола Уокера, впервые снялась для обложки Vogue. Модель появилась в новом выпуске корейского издания. На фото она позирует в белом платье Dior в греческом стиле.


Мидоу Уокер

Новую карьерную победу Мидоу празднует после того, как призналась, что два года назад перенесла операцию по удалению опухоли. Ранее об этом Уокер не рассказывала, но, отмечая годовщину своего выздоровления, решила все-таки поделиться информацией и с подписчиками.


Радостных событий в жизни юной модели, так рано потерявшей отца (ей было тогда 15 лет), в последнее время, к счастью, было предостаточно — как в работе, так и в личной жизни. Недавно Мидоу вышла замуж за своего бойфренда, актера Луи Торнтон-Аллана, с которым она обручилась за три месяца до свадьбы.


Мидоу Уокер и Луи Торнтон-Аллан

Церемония прошла в Доминиканской Республике, а к алтарю Мидоу вел ее крестный отец и коллега ее отца Вин Дизель. Актер ранее признавался, что Мидоу ему как родная и у них очень теплые отношения.

Она всегда первая, кто поздравляет меня с Днем отца,

— рассказывал Дизель.

Известно, что избранник Мидоу учится актерскому мастерству в престижной школе Stella Adler в Нью-Йорке и недавно снялся в музыкальном клипе Blu DeTiger на песню Vintage.

Успешно развивается и модельная карьера Мидоу, которую она начала в этом году. Уокер много сотрудничает с брендами Proenza Schouler и Givenchy и снимается в модных кампаниях.




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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