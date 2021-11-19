Дорогу на Байкальском тракте оснастят видеокамерами и датчиками слежения

На автодороге Иркутск – Листвянка начали устанавливать систему транспортной безопасности. Она предназначена для защиты от умышленных разрушений мостов и путепроводов. На эти цели из областного бюджета выделено 44,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Юлия Гордина, директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»:

- Согласно федеральному закону «О транспортной безопасности», защищать от актов незаконного вмешательства необходимо крупные мосты, путепроводы и тоннели, которые прошли специальное категорирование. Байкальский тракт является первой автодорогой Иркутской области, где монтируют такую систему. Полностью огородить мосты и запретить подходы к ним мы не можем, поэтому применяются электронные системы безопасности.

На Байкальском тракте расположены семь мостов через реки и четыре путепровода – это мостовые сооружения, которые проходят над дорогами. На них монтируют системы видеокамер, инфракрасных датчиков слежения и громкоговорителей. Все они войдут в единую сеть. Информация будет поступать в пункт управления транспортной безопасности, расположенный на 11 километре Байкальского тракта. Он будет работать круглосуточно. Если человек зайдёт в зону транспортной безопасности, то ему сообщат о нарушении через громкоговорители и попросят покинуть охраняемую территорию. В противном случае на место прибудет группа быстрого реагирования.

Система транспортной безопасности на Байкальском тракте объединит 11 объектов, расположенных отрезке длиной 53 километра. Такая большая система в России создается впервые. Обычно у каждого объекта – моста, тоннеля или путепровода – бывает свой пункт управления.

В Иркутской области установка систем транспортной безопасности будет продолжена. В следующем году такую работу планируют провести на автодороге Иркутск – Большое Голоустное.