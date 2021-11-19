Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии

Певица Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии в реанимации. Вчера вечером в квартире Марины Хлебниковой на юге Москвы произошел пожар. По предварительным данным, ЧП произошло из-за непотушенной сигареты. Сейчас за жизнь певицы борются врачи. 56-летняя Марина Хлебникова находится в тяжелом состоянии — артистка подключена к ИВЛ. Сообщается, что в больницу звезда попала с ожогами 20% лица, в различной степени обожжены грудь и бедра. Отметим, в крови пострадавшей нашли следы алкоголя. Только вот близкий друг исполнительницы уверяет — Хлебникова не злоупотребляла спиртными напитками. «Она не пьет, наркотики не употребляет. Но у нее была постоянная депрессия. Она похоронила мужа, который покончил жизнь самоубийством. Мы общались с ней после этой всей истории. Помимо этого депрессия была из-за того, что работы нет, нет эфиров, нет концертов. Денег из-за этого тоже не было. У нее была боль — потеря профессия, невостребованность», — поделился подробностями Яков Яблочник.Марина Хлебникова Актер не верит, что Марина могла заснуть с сигаретой и устроить пожар… Яблочник пытается дозвониться до близких звезды, но пока безрезультатно. «Мы в последний раз общались две недели тому назад, она отправила мне в личку неизданные песни. Она была в нормальном состоянии, — вспомнил мужчина. — Ничего непонятно, что там случилось. Известно, что она уснула с сигаретой. Я не верю в это. Это бред. Это музыкант с большой буквы. Я всю ночь рыдал. Звонил родственникам, в больницу, директору. Никто не подходит к трубке».