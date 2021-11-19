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Джордан Питерсон инвестировал в биткоин после разговора с Сайфедином Аммусом

Джордан Питерсон инвестировал в биткоин после разговора с Сайфедином Аммусом


Философ и профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон рассказал, что «купил еще немного биткоина» после того, как в эфире своего подкаста пообщался с экономистом Сайфедином Аммусом.



«Мне понравилось. Узнал много нового. Купил еще немного биткоина. Будь проклята инфляция», — написал он.


В разговоре с Питерсоном Аммус отметил, что первой криптовалюте удается сохранить истинную децентрализацию, поскольку в ее сети «нет инсайдеров и администраторов». Акт создания цифрового золота автор книги «Краткая история денег, или Все, что нужно знать о биткоине» назвал «непорочным зачатием».


«У биткоина есть только пользователи — никаких администраторов. Ни у кого нет мастер-ключа. [...] В конце концов, что заставило меня обратить внимание на биткоин, так это то, что это нейтральные деньги, которые никто не может контролировать», — заявил экономист.


Собеседники также коснулись темы монетарной политики. Аммус подчеркнул, что, с точки зрения австрийской экономической школы, деньги — это рыночный продукт, а потому вмешательство государства является «иррациональным».


«Вмешательство государства в денежные дела иррационально и не может быть успешным по тем же причинам, по которым не удается централизованное планирование. Оно также является первопричиной большинства экономических проблем, которые волнуют всех экспертов», — объяснил он.


Напомним, в мае Аммус раскритиковал решение Tesla отказаться от продажи электромобилей за биткоин.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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