Джордан Питерсон инвестировал в биткоин после разговора с Сайфедином Аммусом

Философ и профессор психологии Университета Торонто Джордан Питерсон рассказал, что «купил еще немного биткоина» после того, как в эфире своего подкаста пообщался с экономистом Сайфедином Аммусом.

My pleasure. Learned a lot. Bought some more Bitcoin. Inflation be damned.