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"Единая Россия" разработала законопроект о фудшеринге

"Единая Россия" разработала законопроект о фудшеринге

"Единая Россия" разработала законопроект, который предоставит бизнесу возможность выбирать между утилизацией товаров и передачей нуждающимся.

Как отметил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, практика фудшеринга поможет в борьбе с бедностью.

"Сегодня, когда у ритейла остаются продукты питания, предметы первой необходимости, товары, срок годности которых еще не истек. Он выбирает между тем, чтобы утилизировать их или передать в благотворительный фонд. Налоговое законодательство не позволяет производителям передавать эти товары в адрес тех организаций, которые готовы их принять, или раздать людям, потому что выгоднее их утилизировать – таким образом компании могут компенсировать налог НДС – от 10% до 20%", - сказал он.

Депутат добавил, что в России объем продуктов на утилизацию составляет не менее 17 млн тонн, что обходится примерно в 1,5 трлн рублей.

"В период пандемии в рамках акции "Мы вместе" почти семь миллионов человек получили благотворительную поддержку от волонтерских организаций. Ее объемы можно кратно увеличить, если бизнес сможет передавать такие товары социально ориентированным НКО, не платя НДС. Сегодня он вынужден заплатить 20% фактически за то, что делает доброе дело. Это несправедливо. Мы с коллегами из общественных организаций, деловыми объединениями проработали данный законопроект. Надеемся, в ближайшее время Правительство поддержит его, и мы его сможем рассмотреть на площадке Госдумы", - сказал Метелев.

Первый замруководителя "Единой России" в Госдуме по законопроектной деятельности Дмитрий Вяткин отметил, что для работы данной системы необходимо урегулировать ряд вопросов на подзаконном уровне.

"Необходимо уточнить – кто может получать товары, какие именно, как их хранить, определить границы - например, сколько должно оставаться до истечения срока годности. Это важно, чтобы, с одной стороны, у компаний не возникало проблем с налоговыми органами, а с другой - для тех социально-ориентированных НКО, которые принимают эти товары, были четкие понятные правила действий", - подчеркнул он.

Замдиректора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития Елена Иваницкая считает, что реализация законопроекта поможет сократить количество отходов на свалках.

Президент Фонда продовольствия "Русь" Юлия Назарова и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Азбука Вкуса" Андрей Чурсин поддержали инициативу.

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По материалам: uposters.ru

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