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Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в покушении на убийство

Футболисту "Спартака" предъявили обвинение в покушении на убийство

Прокуратура Нидерландов предъявила футболисту "Спартака" Квинси Промесу обвинение в покушении на убийство. Надзорное ведомство приняло такое решение по результатам расследования инцидента, произошедшего в июле 2020 года, пишет издание De Telegraaf.

По информации источника, власти пока официально не подтвердили, что планируют привлечь к ответственности игрока. В декабре прошлого года в ходе семейной вечеринки в городе Абкауде двоюродного брата Промеса дважды ранили ножом. Он получил серьезную травму колена, и после этого события началось расследование. 13 декабря спортсмена арестовали, но отпустили через несколько дней, оставив в статусе подозреваемого.

25 февраля текущего года форвард вернулся в "Спартак". В нынешнем сезоне он провел в составе красно-белых 13 матчей во всех турнирах и забил пять мячей. В российском клубе информацию о предъявлении нападающему обвинений пока не комментировали.

Ранее Ruposters писал, что тесть футболиста Кокорина напал на главу крупной IT-компании и попал на видео.

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По материалам: uposters.ru

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