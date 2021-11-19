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Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta

Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta


Материнская компания криптовалютной биржи Gemini — Gemini Space Station, LLC — близка к закрытию своего первого раунда финансирования, который возглавила Morgan Creek Digital. Инвесторы вложат в компанию $400 млн, оценив ее в $7,1 млрд, сообщает Forbes.


В раунде примут участие Marcy Venture Partners рэпера Jay-Z, WnderCo бывшего председателя Disney Джеффри Катценберга, VanEck, австралийский Commonwealth Bank, 10T Holdings Дэна Тапиеро и другие инвесторы.


По условиям сделки, генеральный партнер Morgan Creek Digital Сачин Джаитли войдет в совет директоров Gemini. В совет также состоят Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, в ближайшие два месяца к ним присоединятся еще два специалиста.


Ожидается, что близнецы Уинклвосс сохранят за собой 75% компании. По итогам инвестраунда их совокупное состояние достигнет $10,5 млрд.


За последние 12 месяцев выручка компании выросла на 600% — к концу 2021 года Gemini рассчитывает стать прибыльной. Большую часть дохода фирма получает именно от своих торговых платформ Gemini Exchange и Active Trader.


Фирма предлагает клиентам кастодиальные услуги в рамках Gemini Custody и является эмитентом стейблкоина Gemini Dollar (GUSD). В экосистему компании также входят:


  • Gemini Earn, позволяющий клиентам зарабатывать проценты на криптовалютные депозиты;
  • Gemini Clearing — решение для расчетов по внебиржевым сделкам;
  • Gemini Pay — платежная система, запущенная совместно с Flexa, которая предоставляет возможность тратить криптовалюты в розничных торговых точках;
  • Nifty Gateway — маркетплейс для торговли NFT.

По словам Кэмерона Уинклвосса, в двух офисах компании (в Лондоне и Сингапуре) и на удаленной основе работают 600 сотрудников. До конца года Gemini доведет их число до 1000.


Братья Уинклвосс рассказали Forbes, что стремятся построить собственную метавселенную, которая сможет конкурировать с проектами таких гигантов, как Meta (бывшая Facebook). По их мнению, в скором времени развернется борьба между децентрализованными пространствами и закрытыми экосистемами (walled gardens). 


«Прямо сейчас в технологиях есть два параллельных пути. Есть избранный Facebook и Fortnight централизованный путь, который находится в одном шаге от того, чтобы стать метавселенной, и это совершенно нормально. Но есть и другой путь — децентрализованная метавселенная, и это метавселенная, в которой, по нашему мнению, присутствуют выбор, независимость и большие возможности, а также технология, защищающая права и достоинства людей», — сказал Кэмерон. 


Для достижения своей цели близнецы активно инвестируют в развивающееся пространство лично (с помощью семейного офиса Winklevoss Capital) и через недавно запущенный Gemini Frontier Fund. Например, в портфель последнего входят игровая блокчейн-платформа The Sandbox и проект Somnium Space.


По словам Тайлера Уинклвосса, компания планирует открыть свои представительства в нескольких виртуальных мирах. Он также подчеркнул, что у существующих социальных сетей есть множество проблем, однако блокчейн может их исправить.


«Очень легко определить проблемы существующих сетей и социальных пространств. Но решений было не так много. Мы считаем, что криптоиндустрия предлагает возможный вариант, поэтому мы будем и дальше рассматривать инвестиции через Gemini Frontier, а может даже создание [собственного проекта]», — сказал Тайлер.


Напомним, в июле Кэмерон Уинклвосс заявил, что Gemini победит в конкурентной борьбе крупнейшую по объемам торгов платформу Binance. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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