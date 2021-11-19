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Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound

Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound


Многие игроки с приставками Xbox One наверняка помнят проект Scalebound, который был в разработке у Platinum Games и должен был стать эксклюзивом Xbox. Руководством при его разработке занимался известный специалист в игровой индустрии Хидэки Камиа, но завершить работу он не смог. Анонс игры состоялся в 2014 году, а в 2017 году она была отменена. Ходило много разговоров вокруг отмены игры, вплоть до того, что Microsoft «сломала психику Хидэки Камии» в процессе разработки.

Появилось новое интервью Хидеки Камии, в котором он извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound, а также перед игроками, которые ждали проект. Он заявил, что причиной отмены игры стала неопытность:

У нас не было достаточно опыта, и мы не могли преодолеть эту стену, что в итоге привело к тому, что произошло. […] Мне очень жаль, что Microsoft доверилась нам как деловому партнеру.

Напомним, игра Scalebound в геймплейных демонстрациях плохо работала на приставках Xbox One. Ходили слухи, что именно низкое качество ее технического исполнения послужило причиной отмены.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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