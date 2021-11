Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США

Экс-первая леди США и участник президентской гонки 2016 года Хиллари Клинтон заявила, что криптовалюты могут подорвать статус доллара в качестве глобальной резервной валюты.

the equivalent of blaming life boats for the Titanic sinking rather than the ship designers or crew pic.twitter.com/okN88AmPxR — ODELL (@ODELL) November 19, 2021

«Еще один вопрос, на который, я надеюсь, обратят внимание национальные государства, это рост криптовалют. То, что выглядит как очень интересная и несколько экзотическая попытка буквально создавать новые монеты для торговли ими, имеет потенциал для подрыва валют, подрыва роли доллара в качестве резервной валюты, для дестабилизации стран, сначала небольших, возможно, но с переходом к гораздо более крупным», — сказала она во время панельной дискуссии на форуме Bloomberg New Economy Forum.

Известный участник сообщества Мэтт Оделл отметил, что Клинтон пытается переложить ответственность за слабую позицию доллара на относительно новую индустрию.

«Все равно, что винить в гибели “Титаника” спасательные шлюпки, а не конструкторов судна или его команду», — сказал он.

Его поддержал автор книг и подкастер Престон Пыш. По его мнению, в сложившейся ситуации стоит винить монетарных регуляторов и Конгресс, которые долгое время придерживались неэффективной политики.

More like: Relentless double-digit debasement by central banks for decades forced ALL interest rates in the world to now have negative real yields due to people like her (both parties) who had fiscal spending policies that grossly exceeded tax receipts for decades on end... https://t.co/s1ffLAKZUt — Preston Pysh (@PrestonPysh) November 19, 2021

«Скорее: непрерывное двузначное обесценивание центральными банками в течение десятилетий привело к тому, что все процентные ставки в мире теперь имеют отрицательную реальную доходность из-за таких людей как она (обе партии), которые проводили политику фискальных расходов, значительно превышающих налоговые поступления», — написал он.

По словам Колумниста The New York Times Бена Смита, глава криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао согласился с Клинтон, однако подчеркнул, что с этой «угрозой» бесполезно бороться.

It's not a threat you can attack like terrorism, he said. "It's a new tech innovation. There's no way to fight it.

You should embrace it, and own it." — Ben Smith (@benyt) November 19, 2021

«Я вполне согласен с ней в том, что это потенциальная угроза, но моя реакция совсем иная. Это не та угроза, которую можно атаковать, как терроризм. Это новая технологическая инновация. С ней невозможно бороться. Вы должны принять ее и владеть ею», — заявил Чжао в разговоре со Смитом.

Комментарий Клинтон последовал за спорными требованиями к налоговой отчетности участников криптовалютной индустрии, содержащимися в инфраструктурном плане.

Последний предполагает, что в зависимости от трактовки определения «брокер» перед IRS о деятельности своих клиентов должны отчитываться майнеры и операторы нод в блокчейнах, разработчики кошельков, поставщики ликвидности в DeFi-протоколах и не кастодиальные игроки.

