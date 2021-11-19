IBM двукратно увеличил количество кубитов в чипе для квантового компьютера

Технологический гигант IBM представил усовершенствованный квантовый процессор, который является частью усилий по созданию сверхбыстрых компьютеров. Об этом сообщает BBC.

Новый чип получивший название Eagle имеет 127 кубитов, что вдвое больше, чем у предыдущего процессора IBM.

Компания заявила, что новый процессор является краеугольным камнем на пути создания бытового квантового компьютера.

Eagle – третий квантовый процессор IBM. В 2019 году компания представила 27-кубитный Falcon, а годом позже – 65-кубитный Hummingbird.

«Появление процессора Eagle – важный шаг к тому дню, когда квантовые компьютеры смогут превзойти классические компьютеры в полезных приложениях», – сказал старший вице-президент и директор по исследованиям Дарио Хиль.

Вместе с тем эксперты отметили, что в обнародованной IBM информации, нет ключевых параметров, по которым можно было бы оценить прогресс в квантовом программировании.

Квантовые процессоры могут качественно изменить вычислительную мощность компьютера, что будет способствовать созданию новых материалов, лекарств и прогрессу искусственного интеллекта. Каждый дополнительный кубит увеличивает мощность процессора практически в два раза.

Напомним, в 2016 году IBM первой предоставила доступ к квантовому программированию большому числу пользователей.

В апреле компания выпустила набор прикладных модулей Qiskit Machine Learning, которые являются частью ее квантового программного обеспечения с открытым исходным кодом.

В июне IBM заключила соглашение с правительством Великобритании на сумму 210 млн фунтов о создании центра квантовых вычислений и искусственного интеллекта.