Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина судится из-за авторских прав на песню Виктора Цоя. Артистка продолжает судиться с Ольгой Кормухиной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка». Известно, что разбирательства начались еще два года назад и инициировала их Кормухина, утверждающая, что Полина исполнила эту композицию в совершенно такой же аранжировке, как и у нее. Гагарина с упреками в свой адрес не согласилась, и ей удалось доказать собственную правоту в Тверском районном суде Москвы. Однако истцы не успокоились и подали апелляцию, потребовав провести экспертизу обоих треков, чтобы проверить — идентичны они или нет. Мосгорсуд принял их доводы к рассмотрению и в течение шести заседаний изучал ситуацию. А минувшим вечером, как выяснилось, служители Фемиды постановили отменить решение районного суда и назначили-таки экспертизу, которой так долго добивалась Кормухина.Полина Гагарина «Готовность ее провести выразили Федеральный центр экспертиз при Минюсте и Консерватория имени Чайковского… Со стороны ответчика (Гагариной) была предложена кандидатура Игоря Крутого, он также войдет в комиссию», — цитирует StarHit представителей Ольги. Стоит отметить, что Кормухина почему-то обвинила в плагиате только Гагарину, исполнившую «Кукушку», и не стала судиться с Константином Меладзе, который и создал эту аранжировку. Артистка утверждает, что продюсер лишь предложил Полине такой вариант, а она могла его спеть на собственный манер. «Это было именно решение Гагариной — исполнить «Кукушку» точно так же, как Ольга, стык в стык. Ответственность лежит именно на ней. Кроме того, певица сама получала права на переработку, с ней, как с физлицом, и заключался договор», — уточнила адвокат Кормухиной. Однако пока точка в этом деле не поставлена. Окончательный вердикт суд вынесет после анализа злополучной песни.