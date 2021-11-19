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ИГУ приглашает на День открытых дверей 20 ноября

ИГУ приглашает на День открытых дверей 20 ноября

В преддверии наступления сложного периода выбора учебного заведения Иркутский государственный университет приглашает на День открытых дверей, который пройдет 20 ноября на официальном канале ИГУ в YouTube. На нем глава вуза расскажет об университете, участники узнают об особенностях поступления, порядке заселения в общежития ИГУ, возможности поступления в Военный учебный центр при вузе (кстати, выпускники ВУЦ не подлежат призыву), содействии занятости студентов и трудоустройстве выпускников, а также получат ответы на интересующие вопросы.

Программа общеуниверситетского Дня открытых дверей, а также регистрация на трансляцию — на сайте ИГУ openday.isu.ru. На этом же ресурсе можно зарегистрироваться на профориентационные мероприятия (с 27 ноября по 18 декабря) институтов/факультетов ИГУ и более подробно узнать о конкретных направлениях подготовки. Зарегистрированные участники получат рассылку с актуальной информацией для абитуриентов 2022 года.

Фундаментальные и прикладные дисциплины, теоретические и практические занятия — это слагающие конкурентоспособного образования, которое, как показывает практика, является лучшим стартом для профессионального успеха у выпускников ИГУ. Стажировки и практики за рубежом — такую возможность получает каждый студент, поступивший в ИГУ.

Профессиональные учительские кадры (сразу по двум предметам) и профессиональные лингвисты (13 языков) — это в Восточной Сибири тоже прерогатива ИГУ. Возможно поступление без ЕГЭ, так как в ИГУ реализуется программа СПО «Экономика и бухгалтерский учет».

Размер повышенной стипендии в ИГУ составляет почти 10 тысяч рублей. При этом существует еще ряд стипендий, которые можно получать параллельно, в их числе, например, «Алмазная» стипендия в 30 тысяч рублей, стипендия фонда Юрия Тена в 15 тысяч рублей или стипендии президента РФ, Правительства РФ, губернатора Иркутской области, мэра Иркутска. Кроме того, студентам ИГУ оказывают помощь ряд других фондов.

ИГУ дает классическое образование, учит современную молодежь учиться, развивает способность самостоятельно приобретать новые знания, а это значит, что студенты получают базовые знания в различных областях науки при оптимальном сочетании естественно-научных и гуманитарных дисциплин, могут применять полученные в одной области знания и умения в любой другой сфере.


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По материалам: irk

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