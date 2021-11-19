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Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение

Экс-замглавы Минпросвещения Раковой предъявили обвинение

19:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: МВД



Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю министра просвещения, вице-президенту Сбербанка Марине Раковой по факту фиктивного трудоустройства сотрудников в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС). Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД Медиа.

Обвинения также предъявлены бывшему заместителю гендиректора «Фонда новых форм развития образования» Евгению Заку.

По версии прокуратуры, в 2018 году Ракова и Зак сговорились с директором Института общественных наук РАНХиГС Сергеем Зуевым в хищении денежных средств вуза. Используя служебное положение, они заключили с 12 сотрудниками Минпросвещения «липовые» трудовые договоры о трудоустройстве по совместительству на должности научных сотрудников. Как было установлено в ходе расследования, в период с 2018 по 2020 год эти сотрудники регулярно получали зарплаты, при том что никаких работ в Институте общественных наук РАНХиГС не выполняли. Причиненный образовательному учреждению ущерб оценен на сумму более 20 миллионов рублей.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было выделено в отдельное производство из уголовного дела, возбужденного ранее в отношении Раковой, Зуева, Зака и других лиц по этой же статье.

7 октября Тверской суд Москвы отправил Марину Ракову под арест на два месяца по делу о хищении средств на сумму более 50 миллионов рублей. По версии следователей, в 2019 году она пролоббировала выделение из бюджета денег образовательному фонду, гендиректором которого являлась. Средства предназначались для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего», но в отчётах фонда выявили признаки фальсификации.

Суд тогда арестовал и других фигурантов дела, которые работали с Раковой, когда она занимала пост замминистра просвещения, а потом вместе с ней перешли в Сбербанк. Помимо Евгения Зака, ранее занимавшего должность управляющего директора Сбербанка, ими стали руководитель дивизиона «Цифровые платформы образования» Максим Инкин и юрисконсульт, преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. 



#суд #образование #банки #мошенники


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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