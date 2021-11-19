Эксперты ЭИСИ обсудили опыт и перспективы применения QR-кодов

Вадим Карасев

На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" ведущие российские политологи и социологи приняли участие в работе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "QR-коды: опыт и перспективы применения".

На встрече обсудили международный опыт использования QR-кодов и паспортов вакцинации: результаты, ограничения, плюсы и возражения; российский региональный опыт применения QR-кодов; необходимость их законодательного регулирования на федеральном уровне, перспективы принятия и применения законопроектов. Модератором встречи выступила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов представил исследование "Ковид ситуация"*, в котором отражена общая оценка граждан ситуации с ковидом и их отношения к вакцинации. Эксперт отметил, что пока еще рано говорить о социологических данных по вопросу qr-кодов, так как в обществе нет понимания, как система будет работать. На сегодняшний день можно сказать, что только 8-10% граждан действительно волнует тема qr-кодов, но интерес к вопросу растет.

Между тем, большинство граждан хотели бы чувствовать себя более защищенными. Согласно данным исследования, 64% россиян заявляют о том, что они боятся заразится ковидом, 35% опрошенных заявили, что уже сделали прививку — это соответствует данным, которые озвучивает оперативный штаб. 31% говорит о готовности привиться в ближайшее время.

30% отказываются делать прививку, при этом из них 18% подтвердили твердость своего намерения, а 12% испытывают сомнения.

"Важно, что это далеко не однородная группа, и не только с точки зрения социальных показателей, но и с точки зрения опыта, в том числе "ковидного". Из 30% — 16% заявили, что переболели, 14% — не болели. Таким образом, у нас есть группа россиян, порядка 14−15%, которые не собираются делать прививку, но при этом не болели", — подчеркнул эксперт.

Большинство граждан уверено, что вакцинация — дело правильное, так как спасает жизнь и здоровье: помогает перенести ковид легче (65%); снижает вероятности смерти от ковид (61%). 64% высказали негативное отношение к агитации против вакцины. В Москве и Санкт-Петербурге эти показатели выше в среднем на 3−4%.

Политолог, политический обозреватель радиостанции "Говорит Москва" Александр Асафов отметил, что Россия не является родоначальником меры введения QR-кодов, а перенимает международный опыт. Ранее в мировой практике по борьбе с ковидом была актуальна разработка приложений для отслеживания диагностированных больных вирусом и кругов их контактов. Однако широкое распространение тестов изменило положение, на смену отслеживания контактов пришла система QR-кодов для отслеживания иммунного статуса. В условиях растущей смертности от вируса, в мировой практике данная мера стала таким же естественным средством защиты, как и использование масок.

В ряде стран сегодня используются так называемые "ковид-паспорта", которые содержат QR-код. Например, в США, в штатах Калифорния, Гавайи, Нью-Йорк и Вирджиния для посещения общественных мест ковид-паспорта должны иметь все граждане старше 12 лет (получение возможно только при подтверждении вакцинации). В Китае распространены QR-коды различного цветового ранжирования: зеленый код дает человеку свободу передвижения, желтый предписывает недельную самоизоляцию, красный — карантин на 14 и более дней. Во Франции действует система "санитарных пропусков". В Израиле система "зеленых паспортов" действует с февраля. В Южной Кореи система QR-кодов введена уже с первой волны пандемии и действует до сих пор.

Эксперт напомнил, что данная мера чаще вводились не по инициативе властей, приведя пример Москвы, когда система QR-кодов была введена по просьбе бизнеса, которому это позволяет минимизировать потери по сравнению с локдауном. Таким образом, в Москве, применяя международный опыт, стало возможно избежать второго тотального локдауна, повысить уровень вакцинации, снизить темпы заражения и спасти экономику города.

Комментируя законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта, Асафов заметил, что "ограничительная мера не направлена на ущемление чьих-либо прав, она позволяет не вводить жесткие ограничительные меры, связанные с локдауном, закрытием целых отраслей экономики. Мера ограничивает те обстоятельства, которые приводят к снижению уровня жизни напрямую".

Руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицина предоставила данные по мониторингу коронавирусных мер и методов введения QR-кодов в регионах. Спикером был представлен разнообразный российский опыт, собранный из 77 регионов. Наиболее распространенными сферами для реализации и внедрения QR-кодов были названы: общепит, места и организации культуры, театры, филармонии, музеи, спортивные организации, сфера досуга и услуг. Чуть реже они используются в сфере туризма, торговли и транспорта.

По ее словам, поле региональных различий имеет свои особенности. Как правило, во главе угла стоит здравый смысл. Например, для того, чтобы разгрузить систему и места массового скопления людей, а также чтобы подготовить инфраструктуру к возможности безопасного и бесконтактного взаимодействия, в зависимости от потока людей — могут применяться или не применяться QR-коды (Ивановская область). Эксперт также добавила, что во многих регионах эффективен светофорный принцип, где ограничения вводятся в зависимости от ситуации в каждом муниципалитете или районе. Региональное разнообразие дает возможность посмотреть на те механики и инструменты, которые заработают.

"Эта сфера хоть и экспериментальная, но показывает свою эффективность, она работает и работает достаточно успешно. Во-вторых, ключевая история с точки зрения странового регулирования — это национальная рамка, которая должна сформулировать общие принципы и подходы к использованию этой системы в виде закона. В-третьих, с точки зрения позиций регионов мы видим этапность, вариабельность и возможность предложить лучшие решения, которые могут использоваться на страновом уровне", — заключила она.

В заключение руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований, Глеб Кузнецов, пояснил, что сам по себе QR-код — это не медицинская мера, он не отвечает напрямую на медицинский вызов. Это способ контроля эпидемических показателей для государства и обретение уверенности для человека, обладающего этим кодом, что вокруг него, люди тоже обладают этим кодом.

"Также это мера побуждения к вакцинации, как к средству облегчить себе жизнь при понимании, что вакцинация является добровольной, а значит теоретически жить в обществе будет можно и без QR-кода, жить с меньшим комфортом, но можно. И вот облегчить жизнь, сделать прозрачными меры и их снятие, дать понять, как и почему происходит то или иное изменение регулирования во время пандемии — в этом основная задача правительства и при разработке законопроекта, и принятых объяснений о его важности и необходимости. Так к этому, на мой взгляд, и надо относиться. Я считаю необходимым подчеркивать, как на словах, так и на деле личную заинтересованность гражданина в получении QR-кода, то есть нужно объяснять людям почему им это значимо, выгодно, удобно и хорошо", — сказал он.

Спикер также добавил, что в условиях, когда уже имеется широкий международный опыт введения и применения этих мер, России необходимо интегрировать в свою практику наиболее эффективные инструменты. В этом смысле пусть России — четкое национальное регулирование общей рамки, использование "светофорных" принципов во имя достижения общественной стабильности и безопасности.

